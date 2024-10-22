Армія рф обстріляла приватні будинки у Сумах: є загиблі, серед них дитина

Внаслідок атаки російських дронів на Суми у ніч на 22 жовтня загинули три людини, включаючи дитину. Трагедія сталася після прямого влучання безпілотників у приватні будинки обласного центру.

За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, сили протиповітряної оборони збили 25 ворожих "Шахедів", проте повітряні бої в регіоні тривають.

Місцеве видання "Кордон.Медіа" повідомляє деталі трагедії: серед загиблих – мати з донькою та сестра пораненого чоловіка. За словами сусідів, сестра, яка мала психічне захворювання, проживала у флігелі та не змогла врятуватися. Основний удар припав на будинок, де перебувала родина.

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Сусіди встигли витягти з-під завалів пораненого чоловіка, але його дружина та донька залишилися під уламками будинку, який охопила пожежа.

Вранці окупанти продовжили обстріл Сум, атакувавши багатоквартирний будинок та об'єкти критичної інфраструктури. Інформація про наслідки цих ударів уточнюється.

Нагадаємо, армія рф всю ніч атакувала Україну 136 дронами: є влучання по обʼєкту на Тернопільщині, 51 "шахед" збито.

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