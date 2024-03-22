Армія рф здійснила масовану атаку на Україну: є влучання у ДніпроГЕС і об’єктах критичної інфраструктури, в ряді міст перебої зі світлом

Ворог вранці, 22 березня здійснив атаку крилатими ракетами Х-101/555/55 пр території України. У низці українських міст є прильоти.

Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження до повітряного простору близько 05.00", – зазначено в повідомленні військових.

У цей час РФ обстрілювала балістикою Харків: у місті пролунало близько 15 вибухів. Ворог цілив по енергетичній структурі: подекуди зникло світло, через знеструмлення насосних підстанцій спостерігалися проблеми з водопостачанням.

Як повідомляє ОВА, 12 ракетних ударів росіяни завдали по Запоріжжю: є прильоти по об’єктах інфраструктури й цивільних будинках, є постраждалі. Повідомлялося про зупинку роботи ДніпроГЕС.

Кривий Ріг опинився під атакою "Шахедів" та ракет. Там теж зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, про вибухи повідомляли в Дніпрі, Сумах й на Хмельниччині (опісля в деяких містах та навколишніх селах зникло світло). Гучно було й у Кропивницькому: там немає електрики у низці мікрорайонів, у деяких населених пунктах електропостачання вимкнулося аварійно.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по Харкову: 5 людей загинули, 7 — поранені.

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