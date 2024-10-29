Армія рф здійснила масовану атаку на Україну: у Харкові, Кривому Розі та Києві є руйнування будинків, поранені та загиблі (фото)

Російська армія здійснила масовану атаку на міста України у ніч на 29 жовтня. У Кривому Розі внаслідок російської ракетної атаки загинула одна людина, 14 осіб зазнали поранень.

За даними Дніпропетровської ОВА, двоє постраждалих у критичному стані - чоловіки 39 та 60 років. П'ятеро госпіталізованих перебувають у стані середньої тяжкості.

Наслідки атаки на Кривий Ріг. Джерело: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки на Кривий Ріг. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки на Кривий Ріг. Джерело: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки на Кривий Ріг. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Наслідки атаки на Кривий Ріг. Джерело: Дніпропетровська ОВА Наслідки атаки на Кривий Ріг. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Ракетний удар спричинив значні руйнування: пошкоджено триповерховий житловий будинок, медичний заклад, гаражі та автомобілі. На території постраждалого району розгорнуто мобільний поліцейський пункт для прийому заяв та надання допомоги постраждалим.

У Харкові близько 3:00 ворог атакував Основ'янський район. Внаслідок удару загинуло четверо людей.

Наслідки атаки на Харків. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Харків. Джерело: ДСНС

Читайте також: Росія 29 вересня масовано обстріляла Запоріжжя КАБами: є руйнування та поранені (фото)

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, в приватному секторі повністю зруйновано два будинки, ще близько 20 зазнали пошкоджень різного ступеня. Триває розбір завалів.

Київ також зазнав атаки російських безпілотників. Уламки впали в Солом'янському та Святошинському районах. Постраждало шестеро осіб, одного з них з серйозним пораненням ніг госпіталізовано.

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

У Солом'янському районі через пошкодження газової труби на фасаді дев'ятиповерхівки спалахнула пожежа в магазині, яку вже локалізовано. ДСНС евакуювала 15 мешканців.

Нагадаємо, армія рф атакувала житловий будинок у Харкові та енергетичний об’єкт у Сумах, є поранені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!