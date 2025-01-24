Армія РФ здійснила атаку БПЛА на Київщину: пошкоджено десятиповерхівку, троє людей загинуло (фото)

У ніч на 24 січня внаслідок атаки ворожих безпілотників на Київщині загинули троє людей: чоловік у Глевасі та подружжя у Броварах. За словами Калашника, у Глевасі уламки збитої цілі спричинили пожежу в приватному будинку, де було знайдено тіло загиблого. Загоряння вдалося ліквідувати.

У цьому ж населеному пункті було пошкоджено 10-поверховий житловий будинок, де загинув 36-річний чоловік. Про це повідомили виконувач обов’язків голови Київської ОВА Микола Калашник, ДСНС та поліція Київської області.

Оновлені дані, надані поліцією о 7:35 ранку, підтвердили, що кількість жертв зросла до трьох. Постраждалих також госпіталізовано: 26-річний чоловік отримав опіки, а 38-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

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ДСНС уточнили, що руйнувань зазнали об’єкти у Фастівському районі та в Броварах. У Глевасі пошкоджено 10-поверховий будинок, де рятувальники евакуювали 150 мешканців, врятували двох постраждалих – чоловіка з 6-го поверху та жінку з 9-го, – а також виявили тіло чоловіка 1988 року народження.

У Броварах уламки безпілотника зруйнували приватний житловий будинок, унаслідок чого загинуло подружжя – чоловік 1966 року народження та його дружина 1965 року народження. Пожежу на площі 120 кв. м загасили близько 04:14.

Станом на ранок у Київській області зафіксовано пошкодження одного багатоквартирного будинку (зруйновано 11 квартир), восьми приватних будинків, трьох автомобілів, магазину, господарської споруди та паркану. Списки постраждалих уточнюються, їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Запоріжжя балістикою.

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