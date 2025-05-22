Армія РФ здійснила атаку на Харків: є влучання у будинки та поранені (фото)

У ніч проти 22 травня російські війська здійснили ракетну атаку на Холодногірський район Харкова. В результаті обстрілу зазнали пошкоджень уже вісім приватних будинків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, одна з ракет влучила в житловий сектор, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок. Попередньо повідомлялося про одного постраждалого.

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"У двох людей – гостра стресова реакція, їм надають необхідну медичну допомогу", – додав мер Харкова.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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