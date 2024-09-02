Армія рф здійснила комбіновану атаку на Київ: уламками ракет пошкоджено будівлю навчального закладу, згоріли автомобілі (фото)

2 вересня російські війська здійснили комбіновану атаку по Києву крилатими та балістичними ракетами. Через падіння уламків у чотирьох районах столиці зафіксовано руйнування та пожежі.

Силами ППО над столицею було знищено понад десять крилатих ракет, десять балістичних ракет та ударний безпілотник.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив: у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків. Там, зокрема, горіли чотири автомобілі.

У Голосіївському та Солом'янському районах, за даними КМВА, фіксувалося падіння уламків.

"У Голосіївському районі частково зруйнована котельня. Працюють аварійно-рятувальні служби", – написав пізніше Кличко.

У Святошинському районі руйнувань зазнала двоповерхова нежитлова споруда – попередньо, складське приміщення, там спалахнула пожежа. Станом на 7 годину ранку рятувальники гасили там займання на площі 700 кв. м.

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Київ. Джерело: ДСНС

астково пошкоджено скляні елементи входу на станцію метро "Святошин". Крім того, сталося загоряння пункту приймання вторсировини поблизу станції метро, пожежу ліквідовано. Ще кілька МАФів біля станції метро "Святошин" пошкоджено.

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А в Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.

"У Шевченківському районі надзвичайники ліквідували загоряння на площі 400 кв. м. Триває розбір конструкцій", – уточнили у ДСНС Києва.

Про комбінований удар із застосуванням крилатих і балістичних ракет заявили у КМВА.

"Крилаті ракети, (потенційно Х-101) найімовірніше, були випущені близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ. На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку. Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/"Іскандер-М". До цього всього ще додався один ударний БПЛА", – повідомив Попко.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:- 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей – рф.;- 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. – рф.;- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. –рф.;- 1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. –рф.;- 23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – рф.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:- 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;- 13 крилатих ракет Х-101;- 20 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені.

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