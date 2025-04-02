Армія РФ здійснила масовану атаку на Харків: зайнялась масштабна пожежа, є поранені, серед них - немовля (фото)

У ніч на 2 квітня ворог завдав удару по Харкову, про що повідомила Харківська обласна прокуратура, опублікувавши наслідки атаки. За даними правоохоронців, місто було атаковано дронами "Герань 2".

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у соцмережах. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що внаслідок масованого обстрілу російських військ у Холодногірському районі Харкова зафіксовано від 13 до 15 влучань.

Основний удар прийшовся на промислову зону, де пожежі охопили близько 2000 квадратних метрів складських і виробничих приміщень. Також зазнали пошкоджень близько 20 приватних будинків.

Читайте також: Армія РФ атакувала Кропивницький дронами: місто пережило наймасованішу атаку, 10 людей поранено, серед них - дитина (фото)

За словами Чубенка, внаслідок обстрілу постраждали вісім осіб, зокрема 9-місячне немовля.

Чубенко також продемонстрував фрагменти дрона "Герань 2", знайдені на місці одного з ударів, підтвердивши використання цього типу безпілотника під час атаки.

Нагадаємо, вранці 21 березня армія РФ атакувала Одесу та Запоріжжя дронами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!