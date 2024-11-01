Армія рф вдарила по пожежний частині в Одесі та підприємстві у Харкові: є поранені

У ніч на 1 листопада ворог вчергове атакував Харків та Одесу. Внаслідок ракетної атаки на Одесу постраждали двоє співробітників ДСНС, які намагалися дістатися укриття після оголошення повітряної тривоги. Удар припав на пожежну частину, пошкодивши службові автомобілі та приміщення.

Постраждалі рятувальники наразі перебувають у лікарні. Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, МВС України.

Паралельно відбулася атака на Харківщину. У Дергачах російська керована авіабомба влучила в цивільне підприємство, внаслідок чого постраждали двоє охоронців: 39-річний чоловік отримав поранення від уламків скла, а 65-річний – гостру стресову реакцію. Ще один 42-річний місцевий житель, який перебував поблизу, також зазнав стресового шоку. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, Національна поліція.

Читайте також: Росія 29 вересня масовано обстріляла Запоріжжя КАБами: є руйнування та поранені (фото)

Друга авіабомба вразила околиці Харкова, пошкодивши приватний будинок та три автомобілі. Постраждали двоє цивільних: 37-річний чоловік та 49-річна жінка. На місці атаки в Дергачах триває ліквідація пожежі. Медики обласного центру екстреної допомоги надають необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, армія рф обстріляла КАБом багатоповерхівку у Харкові.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!