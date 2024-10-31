Армія рф обстріляла КАБом багатоповерхівку у Харкові: більше трьох десятків поранених, серед загиблих - дитина, під завалами перебувають люди (фото)
Увечері 30 жовтня окупанти здійснили ракетний удар по житловому будинку в Салтівському районі Харкова, спричинивши масштабні руйнування та людські жертви.
Внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівку, зокрема зруйновано четвертий поверх та практично весь під'їзд. На місці удару виникла пожежа, а деякі мешканці опинилися заблокованими на верхніх поверхах. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов, Зеленський в Telegram.
За останніми даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок атаки загинуло двоє людей, серед яких 11-річний хлопчик, постраждало 34 особи. Рятувальники виявили фрагменти тіл, які потребують експертизи для ідентифікації.
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Президент Володимир Зеленський, коментуючи трагедію, наголосив на важливості своєчасної підтримки з боку міжнародних партнерів. За його словами, кожне відкладене рішення щодо допомоги Україні призводить до численних жертв від російських обстрілів.
На місці трагедії працювали всі екстрені служби. За словами директора обласного центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, загиблого хлопчика дістали з-під завалів з важкими травмами, і попри 40-хвилинні реанімаційні заходи, врятувати його життя не вдалося.
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