Армия РФ обстреляла КАБом многоэтажку в Харькове: более трех десятков раненых, среди погибших - ребенок, под завалами находятся люди (фото)

Вечером 30 октября оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Салтовском районе Харькова, повлекшие за собой масштабные разрушения и человеческие жертвы.

В результате атаки была повреждена многоэтажка, в том числе разрушен четвертый этаж и практически весь подъезд. На месте удара возник пожар, а некоторые жители оказались заблокированы на верхних этажах. Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, городской голова Игорь Терехов, Зеленский в Telegram.

По последним данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате атаки погибли два человека, среди которых 11-летний мальчик, пострадали 34 человека. Спасатели обнаружили фрагменты тел, требующих экспертизы для идентификации.

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Президент Владимир Зеленский, комментируя трагедию, отметил важность своевременной поддержки со стороны международных партнеров. По его словам, каждое отложенное решение о помощи Украине приводит к многочисленным жертвам от российских обстрелов.

Наслідки удару по Харкову. Источник: ДСНС

Наслідки удару по Харкову. Источник: ДСНС

Наслідки удару по Харкову. Источник: ДСНС

На месте трагедии работали все экстренные службы. По словам директора областного центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, погибшего мальчика извлекли из-под завалов с тяжелыми травмами, и, несмотря на 40-минутные реанимационные мероприятия, спасти его жизнь не удалось.

Напомним, армия РФ атаковала Херсон.

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