Армія рф всю ніч атакувала Україну 136 дронами: є влучання по обʼєкту на Тернопільщині, 51 'шахед' збито (фото)

В ніч на 16 жовтня Україна зазнала масштабної атаки безпілотників з боку Російської Федерації. Агресор запустив 136 ударних дронів, з яких 51 було знищено, 60 втратили зв'язок, 2 повернулися до Росії, а понад 20 все ще залишаються в повітрі та є об'єктами протидії.

Успішне збиття ворожих БПЛА відбулося у 14 областях України, включаючи Сумську, Черкаську, Кіровоградську, Тернопільську та інші. Запуск дронів здійснювався з території РФ, зокрема з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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У відбитті атаки були задіяні різні підрозділи ЗСУ, включаючи авіацію, зенітні ракетні війська та сили радіоелектронної боротьби. Окрім дронів, ворог також застосував зенітну керовану ракету С-300/400 по Донеччині та авіаційну ракету Х-59 по Чернігівщині.

Внаслідок нападу постраждав промисловий об'єкт у Тернопільській області, де виникла масштабна пожежа.

Наслідки атаки на Тернопільщину. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Тернопільщину. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Тернопільщину. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Тернопільщину. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Тернопільщину. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Тернопільщину. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки на Тернопільщину. Джерело: ДСНС Наслідки атаки на Тернопільщину. Джерело: ДСНС

За словами голови ОВА В'ячеслава Негоди, у ліквідації наслідків удару брали участь 45 рятувальників та 12 поліцейських із спеціальною технікою. Завдяки оперативним діям служб надзвичайних ситуацій та поліції, пожежу вдалося швидко локалізувати та загасити без жертв і поранених.

Нагадаємо, армія рф влучила С-300 в ресторан в Миколаєві.

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