Артилеристи безпощадно знищили штурмові групи окупантів в Бахмуті (відео)

Бої за Бахмут - 44-а артилерійська бригада ЗСУ показала знищення штурмових груп окупантів в Бахмуті - відео

Українські військові продовжують вести бої в Бахмуті Донецької області. Наші захисники стримують штурми росіян, постійні атаки та витісняють ворога.

44-а артилерійська бригада ЗСУ показала, як нещадно знищує штурмові групи окупантів в Бахмуті. Відео опублікували в Telegram-каналі "Брати по зброї".

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Зауважимо, що Бахмутський напрямок досі залишається одним з найгарячіших на фронті. Воїни ЗСУ невпинно працюють задля перемоги та миру у наших домівках.

Нагадаємо, що бійці 110 Окремої механізованої бригади показали ведення бою на бронетранспортерах M-113 і YPR-765 на Бахмутському напрямку.

Крім цього, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка невпинно знищує ворогів задля перемоги та миру у наших домівках.

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