Артилеристи потужно вдарили по місцю заряджання 'Града' окупантів (відео)

Українські військові методично знищують ворожу техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці 47-ї окремої артилерійської бригади вдарили по місцю заряджання ворожого РСЗВ "Град".

Внаслідок влучання вибухнув також боєкомплект. Про це повідомили в телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Воїни 47-ої окремої артилерійської бригади уразили місце заряджання ворожого РСЗВ "Град" з боєкомплектом", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Чи зможуть окупанти досягти своєї цілі на Сході: відповідь ЗСУ

Зазначається, що українські військові також знищили командно-спостережний пункт окупантів та місця укриття особового складу противника.

На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили місця перебування окупантів. На наступних кадрах видно потужне вогневе ураження.

Точний час та місце ліквідації ворожого "Града" та позицій росіян не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями бійці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України ліквідували танк окупантів T-80. Розвідку цілей здійснили бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!