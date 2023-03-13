Артилеристи відпрацювали по бліндажах окупантів під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують тримати оборону на Бахмутському напрямку попри важкі бої. Зокрема, артилеристи постійно завдають ударів по скупченнях окупантів, яких відправляють гарматним м'ясом.

Під час роботи артилеристів, корегування ударів проводиться завдяки аеророзвідникам. Відео роботи українських захисників опублікували у Telegram-каналі "WarLife 18+".

"Бахмутський напрямок, український дрон з тепловізором коригує удари артилерії по бліндажу та живій силі ЗС рф", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити як оператор безпілотника виявляє місця перебування окупантів та допомагає артилеристам наводити зброю. Зокрема на кадрах видно, як група російських військових втікає до бліндажа.

Дещо згодом у це місце влучно прилітає артилерійський снаряд. Точні втрати ворога, час та місце знищення окупантів не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, дещо раніше у мережі показали, як підрозділ Курта "засіває" російські добрива на Бахмутському напрямку.

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