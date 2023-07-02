Артилеристи підірвали польовий склад БК росіян під Бахмутом (відео)
Українські військові продовжують знищувати ворожі позиції на різних ділянках фронту. Зокрема, артилеристи підірвали озброєння російських загарбників на Бахмутському напрямку.
Бійці Сил оборони завдали удару по польовому складу з БК. Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.
"Артилерія 77-ї окремої аеромобільної бригади знищує польовий склад з БК росіян. Ягідне, Бахмутський напрямок", – йдеться у повідомленні.
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На відео можна побачити, як влучним пострілом українські військові поцілили у склад та знищили озброєння окупантів. Внаслідок влучання відбулася детонація боєкомплекту.
Зауважимо, напередодні розвідувально-ударний підрозділ "Шершень" знищив БК окупантів та зброю ворога на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, українські захисники вже проводять зачистку від ворога на лівому березі Дніпра у Херсонській області, що тимчасово окупована російськими бойовиками. Сили оборони працюють по звільненню передової смуги, йдеться про контрбатарейну боротьбу.
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