Артилерія 93 бригади знищила ворожі БТРи: ефектне відео

У мережі з'явилось відео, на якому бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗС України розстріляли ворожі БТРи з артилерійських засобів.

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Відповідний відеоролик публікують українські Telegram-канали. Точна локація зйомки не повідомляється. Також не вказано з якої зброї знищувалось знищення бронетранспортерів окупантів.

На відео можна побачити кадри ефектного знищення техніки росіян. Наші бійці пристрілялись після чого поливали градом з вогню та уламків ворожу броню. В кінці відео на місцевості можна побачити попелище та палаючі БТРи окупантів.

Нагадаємо, 20 травня засновник ПВК "Вагнер" Прігожин заявив, що його бойовикам вдалося захопити Бахмут. Українське військове керівництво цю інформацію спростувало.

21 травня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з очільником США Джо Байденом відповів на запитання, чи взяли вагнерівці Бахмут, коротко: "Ні".

Президент США Джо Байден 21 травня підтвердив значні втрати росіян при спробі захопити Бахмут. Він назвав цифру у 100 тисяч цілком правдивою.

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