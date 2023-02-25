Астролог дав прогноз, коли Україна поверне Крим та Донбас, а Путін зречеться влади в Росії

Війна в Україні триватиме доти, доки частина Донбасу залишається під контролем російських окупантів. Проте ЗСУ матиме шанси повернути всі захоплені ворогом території.

Про це заявив астролог Олексій Кириченко. "На карті "ДНР", створеній 7 квітня 2014 року, є така конфігурація планет, яка означає війну. І доки існує "ДНР", існує і війна", – зазначив він.

Астролог додав, що в час "проголошення" окупантами "ЛНР" та "ДНР" було затемнення – таке ж явище спостерігатиметься восени 2023 року.

"За моїми прогнозами, в цей час Путін зречеться влади. Крим, "ЛНР" і "ДНР" повернуться до складу України на початку 2024 року", – підсумував Кириченко.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.