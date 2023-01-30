Астрологи назвали Місячний календар на лютий 2023: найкращі дати для вдалої стрижки

Стрижка волосся за місячним календарем – це давня практика стрижки з урахуванням різних циклів Місяця. Ідея заснована на впливі місяця на ріст волосся.

Місячний календар вказує найсприятливіші дні для зміни зачіски, отримання вдалої стрижки і здорового волосся. Астрологи назвали найвдаліші дати у лютому 2023 року.

Дати, що відповідають різним місячним фазам у лютому 2023 року:

Повний місяць: 5 лютого.

Молодик: 20 лютого.

Місяць, що зростає: 1-4 лютого, 21-28 лютого.

Місяць, що спадає : 6-19 лютого.

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Стригтися, щоб прискорити ріст волосся, варто: 1, 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27 або 28 лютого. Цей період чудовий, особливо якщо ви хочете мати довге волосся.

Щоб навпаки уповільнити ріст волосся варто обрізати волосся: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 або 19 лютого 2023 року.

Щоб мати густе та об’ємне волосся, радять стригти його у наступні дні: 4, 5, 6, 7, 8 та 9 лютого 2023 року.

Деякі дні зовсім несприятливі для будь-якого догляду або маніпуляцій з волоссям, варто дати їм відпочити, і це: 2, 3, 11, 12, 13, 20 і 21 лютого 2023 року.

Нагадаємо, астрологи також назвали найкращі дати для весіль у 2023 році за місячним календарем.

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