Астрологи назвали найпідступніші знаки зодіаку: їм не можна довіряти за жодних обставин

Брехати погано, але тут потрібно враховувати багато нюансів. На одному кінці спектру знаходяться нешкідливі маленькі вигадки, а на іншому кінці – злісна неправда.

Щоб розпізнати нечесних людей, астрологи рекомендують звернути увагу на їхній гороскоп. Зокрема, є шість найбільш оманливих знаків зодіаку, від злегка підступних до таких, які майстерно вводять в оману.

Козеріг

Вплив Сатурна робить їх дещо холодними, відстороненими та емоційно стриманими. Вони просто приховують свої почуття, оскільки думають, що інші можуть вважати це їхніми слабкими сторонами. Тож вони можуть продовжувати розповідати друзям погані новини, щоб зрештою завдати їм ще більше болю.

Лев

Леви будуть відверто брехати. Вони роблять це, щоб годувати власне его, але вони не соромляться принижувати інших у процесі. Леви сумно відомі тим, що поширюють плітки та завдають ударів у спину іншим, якщо це означає, що вони стануть предметом розмов у всьому місті.

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Водолій

Вони зовсім не дбають про суспільні норми і отримують задоволення від того, щоб шокувати людей своєю думкою та витівками. Вони рідко відчувають провину, коли відмовляються від планів кращої альтернативи або викривляють правду, щоб отримати те, що хочуть. Щоб приховати брехню, вони стають ще більш оманливими.

Терези

Вони збрешуть вам і скажуть те, що ви хочете почути, щоб усе заспокоїлося. Вони роблять фальшиві, поверхневі компліменти і вводять в оману, кажучи не те що вони насправді думають про вас.

Близнюки

Близнюки є найбільшими пліткарями та без проблем переповідають те, що ви їм сказали конфіденційно. Якщо ви сперечаєтеся з ними про щось, вони дадуть занадто багато непотрібних деталей, щоб навмисно ввести вас у оману.

Скорпіон

Вони таємничі й можуть брехати про все, скрізь і будь-коли. Скорпіон глибокий і може змусити вас подумати, що ви знаєте його, як книгу. Нечесно кажучи про свої справжні почуття, вони вважають, що захищають себе.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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