Астрологи назвали три знаки, які скоро розлучаться зі своїми половинками: їхні серця розіб'ються

Деякі знаки зодіаку уникали Купідона, і, ймовірно, переживуть досить складні часи у своєму любовному житті. За прогнозами зірок, у них не буде "хеппі-енду" зі своїми партнерами.

Вони навіть стануть жертвою душевного болю. Астрологи назвали три знаки, чиє серце розіб'ють у 2023 році.

Водолій

В кінці серпня моральний стан цього знака зодіаку буде не в тонусі. І неспроста його супутниця має намір припинити стосунки. Досить сказати, що останні кілька місяців були досить хаотичними: пара вже страждала від злетів і падінь, щодня перемежовувалися напругою та суперечками. Тому вирок не оскаржувався.

Очевидно, що немає нічого неможливого, на горизонті може бути поворот. Незалежно від того, чи це розлучення, розрив або просто розставання, люди, народжені під цим знаком зодіаку, повинні максимально збільшити шанси, намагаючись зберегти свої стосунки. Інакше вони дуже страждатимуть, а їхні плани на майбутнє буквально перевернуться з ніг на голову.

Лев

Якщо ви відчуваєте, що у вас закінчується терпіння і вам потрібна свобода в цей час, це може спонукати вас припинити стосунки, які вам більше не підходять. Ви можете ухвалити рішення розлучитися після закінчення літніх канікул або на початку навчального року.

Раптом вам усе стає ясним, ви більше не почуваєте себе реалізованими у ваших стосунках, ви відчуваєте себе обмеженими, у вас немає підтримки, яку ви хотіли, у вас все менше спільного, і ви можете подумати про розлучення.

Діва

Ви серйозно розглядаєте можливість припинити стосунки найближчими тижнями. Ви відчуваєте, що зробили правильний вибір, тому що наступні кілька місяців можуть бути корисними для вашого романтичного життя.

Незалежно від того, вирішите ви розлучитися або просто зміните звички, які приспали ваші стосунки, важливо знайти час, щоб ретельно подумати про свої почуття, очікування та те, що може зробити вас щасливішими у вашому житті.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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