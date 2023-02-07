Астрологи назвали знаки зодіаку, які будуть поруч з вами, незважаючи ні на що

Найкраща дружба написана на зірках. Якщо ви відчуваєте, що у вашому житті є можливість знайти затятого друга, який буде стояти поруч із вами в важких, слабких і скандальних ситуаціях, зверніть свою увагу на зодіак.

Коли справа доходить до здатності до справжньої відданої дружби, яка просто так не розривається, деякі сонячні знаки є більш сприятливими, ніж інші. Астрологи назвали найкращих друзів за гороскопом.

Козеріг

Люди, народжені під цим знаком, є міцними горішками і схильні представляти себе вовками-одинаками. Однак, якщо вам вдасться розкрити Козерога і змусити його впустити вас у життя, ви отримаєте шалено відданого супутника на все життя. Якщо ви вирішите подружитися з Козерогом, будьте готові до трохи сарказму і деякої впертості. Вам ніколи не доведеться замислюватися, чи вони чесні з вами.

Лев

Самолюбування Лева може поширюватися поза ним самим і досягати інших, яких вони вважають гідними. Однак вам все одно доведеться проявити власну лояльність, і очікуйте, що Лев час від часу перевірить її. Доведеться трохи попрацювати, щоб стати одним із небагатьох, хто стає наближеним. Ці егоцентричні персонажі мають тенденцію збирати друзів як символ статусу, але ті, хто переступить цю межу, будуть вважатися товаришами на довгі відстані.

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Овен

Ця вогняна куля на колесах може час від часу викликати у вас спалах гніву, але також є хороший шанс, що він буде спрямований на когось іншого від вашого імені. Їхня пристрасть завжди буде заразною, а їхні поради завжди будуть голосними та чесними. Найкраще те, що вірність Овна буде непорушною. Це та людина у вашому житті, яка з’являється, щоб підбадьорити вас, навіть якщо вона й гадки не має, що ви насправді робите.

Скорпіон

Вони серйозні, інтенсивні та театральні, та цінують свою компанію понад усе. Однак, якщо вам вдасться привернути їхню увагу за допомогою кмітливості чи інтелекту, ви просто зможете отримати рідкісне запрошення в їхній внутрішній світ. Як тільки Скорпіон приведе вас у своє лігво, він буде так само захищати вас і ваші секрети, як і свої власні.

Телець

Це надійний, вірний найкращий друг вашої мрії. Тельці завжди готові допомогти, коли вони потрібні, навіть якщо це означає скасування власних планів. Телець може похвалитися вищою емоційною здатністю, ніж інші земні знаки зодіаку. Він може виявитися трохи чіпким, коли відчує, що утворив з вами справжній зв’язок.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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