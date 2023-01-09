Астрологи пояснили, який вплив на знаки зодіаку матиме Марс у Тельці: Терези – Риби

Коли така вогняна і кармічна планета, як Марс, знаходиться в Тельці, це сповільнює рух Марса. Це надає сили та стабільності нашому підходу. Коли планета ретроградна, її швидкість сповільнюється.

Це спонукає нас фундаментально дивитися всередину себе і вирішувати проблеми. Астрологи пояснили, що принесе Марс у Тельці другій половині зодіаку, від Терезів до Риб.

Терези

Для тих, хто шукає свого потенційного партнера, незабаром пролунають весільні дзвони. Ваше сімейне життя буде дуже гармонійним, і вдома може бути якесь свято. У тих, хто займається бізнесом, збільшиться приплив грошей.

Скорпіон

Ви зможете дати відсіч усім негараздам. Почніть нову програму фітнесу та дайте енергії потекти вашим тілом. Відбудеться дружня розмова про вашу майбутню роль і посаду на роботі, яка вас схвилює.

Стрілець

Ті, хто зацікавлені в навчанні за кордоном, виявлять, що події відбуваються гладко та захоплююче. Це сприятливий час для планування розширення сім'ї. Проблеми зі здоров'ям підуть геть з вашого життя.

Козеріг

З'явиться більше ясності щодо вашої ролі в житті. На роботі ви досягнете посади, де зможете взяти на себе команду, яку давно хотіли Сімейна атмосфера покращиться, і ви знайдете багато джерел щастя.

Водолій

Усі неясності, пов’язані з вашим поточним плануванням і статусом роботи, будуть усунені, і ви зможете побачити чіткий шлях кар’єри попереду. Ваш бос буде додатково покладатися на вас у виконанні обов’язків. Це гарний час для планування короткої подорожі.

Риби

Будь-які тривалі сімейні суперечки будуть вирішені зараз, і члени сім'ї стануть більш щасливими. Ви можете планувати інвестувати в нову схему заощаджень на тривалий термін. Ваші батьки підтримають вас у цьому, і їхні поради будуть для вас безцінні.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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