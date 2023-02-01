Астрологи розповіли, що принесе перший тиждень лютого знакам зодіаку: Терези – Риби

У перших числах лютого колесо зодіаку повертається на користь більшості знаків зодіаку. Планетарні енергії приходять, щоб посилити ідеї проєктів і бажання зростання.

Щасливчики використовуватимуть свою креативність, щоб знайти рішення проблем і відкрити сторінки процвітання у житті. Астрологи озвучили прогноз на початок лютого для другої половини зодіаку, від Терезів до Риб.

Терези

У перший тиждень лютого Терези зможуть отримати нові знання та підкреслити особистісні якості. Ця зміна буде сприятливою для прийняття рішень в особистому чи професійному житті.

Скорпіон

Цьому знаку часто важко контролювати свої емоції. Йому слід уникати вибору або ухвалення важливих рішень. Також не варто зациклюватися на подробицях минулого і зосереджуватися на перспективах на майбутнє.

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Стрілець

Знак збільшить свої зусилля для ефективного просування вперед у своїй роботі та покращення свого здоров’я. Він також може досягти успіху в професійному світі. Зірки запрошують його скористатися цією можливістю, щоб діяти рішуче на роботі і навіть на рівні стосунків.

Козеріг

У найближчі кілька днів Козерогам доведеться взяти паузу, щоб зробити крок назад і проаналізувати останні події, які вплинули на їхнє особисте життя. Однак знак усвідомлює, що кардинально все змінити не може. Певні деталі справді будуть корисними для майбутніх рішень.

Водолій

Перший тиждень лютого запрошує Водолія переглянути свої особисті стосунки. Цей знак повинен вміти контролювати свої емоції, щоб не перешкоджати взаємодії з іншими. Тільки той Водолій, який знайшов гармонію в особистому житті, відчує успіх і достаток.

Риби

Риби ухвалять важливі рішення щодо свого майбутнього. Однак цьому знаку доведеться піти на деякі жертви для досягнення поставлених перед собою цілей. Крім того, Рибам доведеться звернути увагу на всі слова, сказані в цей період.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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