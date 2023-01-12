Астрологи розповіли, кому п'ятниця 13-е принесе невдачу: прогноз для всіх знаків зодіаку

П’ятниця 13-е має погану репутацію та відома тим, що приносить найбільші невдачі. У цей день традиційно стається набагато більше крадіжок, сварок, аварій та інших неприємних подій.

Астрологи поділилися прогнозом для всіх знаків зодіаку на 13 січня. Декого чекають випробування, у той час, як іншим може сильно пощастити.

Овен

У цей день буде кілька ускладнень, але нічого, з чим ви не зможете впоратися. Ваше терпіння буде випробовуватись, тож намагайтеся зберігати холоднокровність. Хороша новина полягає в тому, що вихідні після нещасливої п'ятниці будуть чудовими.

Телець

Для Тельців п'ятниця 13 буде наповнена любов'ю і ніжністю. Цієї п’ятниці Тельці також можуть отримати шанс реалізувати одну зі своїх найбільших мрій.

Близнюки

У фінансовому плані у вас будуть важкі часи, і ви можете бути розчаровані через брак коштів. Але поки що не впадайте у відчай, адже на вас чекають хороші професійні новини.

Рак

Ваше повсякденне життя може вас засмучувати останнім часом, але хороша новина полягає в тому, що ви можете знайти способи втекти та отримати задоволення. П'ятниця 13-го не буде для вас кошмаром, вона насправді буде сповнена радості, любові, романтики та натхнення.

Лев

Цієї п’ятниці 13-го ви не стримаєтеся показати іншим людям, на що ви здатні на роботі, і вразите усіх своїми вміннями. Однак це не означає, що ви можете витрачати свої важко зароблені гроші на нерозумні речі.

Діва

Ви можете відчувати, ніби важкі рішення, які ви нещодавно ухвалили, насправді починають окупатися. Ваш настрій піднімається, а вихідні будуть гарними.

Терези

Ви можете очікувати певних проблем у спілкуванні, у ваших стосунках, що потенційно може схвилювати вашого партнера. У п'ятницю 13-го ваші стосунки будуть піддані випробуванню, і ви знайдете втіху походом по магазинах.

Скорпіон

Ваша чарівність, здатність переконувати та найкращі якості знака зодіаку почнуть проявлятися якомога сильніше. Чому б не почати думати про виявлення свого таланту в політиці чи банківській справі?

Стрілець

Невтішні фінансові новини можуть вас збентежити та зіпсувати гарний настрій. Ваш оптимізм зазнає справжнього удару, і вам буде важко бути позитивним. Однак ви можете зустріти когось особливого на роботі, якщо ви самотні.

Козеріг

Ваша впевненість стає все міцнішою з кожним днем, і люди помічають вашу величезну посмішку. Не варто соромитися пишатися собою, особливо коли справа стосується кар’єри та фінансів.

Водолій

Цієї п’ятниці 13-го ваше любовне життя буде трохи піднято в повітрі, і ви почуватиметеся дуже неспокійно у своїх стосунках. Щоб компенсувати брак задоволення стосунків, ви займетеся іншою діяльністю.

Риби

Ваша інтуїція буде неймовірно сильною, настільки, що ви можете повірити, що володієте надприродними здібностями. Дозвольте керуватися своїми відчуттями, і ви досягнете успіху, якого шукаєте.

Нагадаємо, раніше астрологи пояснили, що треба робити у 2023 році, аби він пройшов добре для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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