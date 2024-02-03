Атака на аеродром 'Бельбек' у Криму: з'явилися супутникові знімки після удару ЗСУ

31 січня українські військові завдали удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. В результаті чого Збройні сили Російської Федерації зазнали втрат в авіації та особовому складі.

Аналітики DeepState опублікували супутникові знімки з місця події до удару та після нього. Експерти зазначили, що за попередньою інформацією, було уражено командний пункт окупантів.

Публікуємо супутникові знімки наслідків ураження Силами Оборони аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму. За заявами ворога, їх ППО відпрацювала успішно, але є нюанс, йдеться у повідомленні.

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Аналітики наголосили, що втрати російської армії в особовому складі будуть відомі з часом та з "першими некрологами в соціальних мережах ворога". Проте за попередньою інформацією, українські бійці влучили в командний пункт росіян.

Нагадаємо, 31 січня близько 16:43 пролунали потужні вибухи у Севастополі та Сакському районі в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, після ударів почалася пожежа в північній частині Севастополя. За інформацією соцмереж, у результаті удару ЗСУ по аеродрому "Бельбек" окупанти втратили Су-30 і два Су-27. Також було ліквідовано 12 військових Росії, ще десять зазнали поранень.

Крім цього, "приліт" відбувся у Гвардійському. В результаті загинуло дев'ять окупантів, ще семеро були поранені.

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