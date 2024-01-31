У Криму після вибухів сталася пожежа в районі аеропорту Бельбек (фото і відео)

У тимчасово окупованому Криму у середу, 31 січня, пролунали вибухи. Очевидці повідомляють про пожежу поблизу аеропорту Бельбек.

Відео дня

На місце події виїхали машини рятувальників. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За даними каналу "Кримський вітер", близько 16:43 пролунали потужні вибухи у Севастополі, а також Сакському районі. Зокрема з'явились кадри диму в небі над селище Гвардійське Сімферопольського району.

Читайте також: Воїни ССО на Запорізькому напрямку рознесли два опорних пункти окупантів (відео)

Згодом вибухи пролунали ще й у Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти.

О 16:56 росіяни підняли авіацію в небо, аби "врятувати її від ударів по аеродромах".

Нагадаємо, бійці Сил Спеціальних Операцій на Донеччині здійснили "зухвалий наліт" на опорний пункт окупантів та взяли полонених.

А поблизу Іловайська унаслідок атаки військового полігону полягло понад 20 окупантів. Вони були учасниками проєкту "Судний день", що передбачає навчання пілотів БПЛА.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!