Воїни ССО на Запорізькому напрямку рознесли два опорних пункти окупантів (відео)

На Запорізькому напрямку фронту воїни Сил Спеціальних Операцій розбили два опорних пункти російських інтервентів.

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Як повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗС України, оператори одного з підрозділів ССО під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку помітили опорні пункти ворога.

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"Їх знищення було необхідне для покращення тактичної обстановки", – кажуть в ССО.

Зазначається, що цілі були знищенні вогневими ураженнями за допомогою ударних БпАК.

"У результаті влучної роботи опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом ворога знищено вщент", – додали в ССО.

На відео, опублікованому у мережі, можна побачити, як оператори ССО за допомогою дрону встановили на місце розбитих ворожих опорних пунктів синьо-жовтий прапор.

Нагадаємо, бійці Сил Спеціальних Операцій на Донеччині здійснили "зухвалий наліт" на опорний пункт окупантів та взяли полонених.

А поблизу Іловайська унаслідок атаки військового полігону полягло понад 20 окупантів. Вони були учасниками проєкту "Судний день", що передбачає навчання пілотів БПЛА.

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