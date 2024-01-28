Воїни ударної групи 109 ОГШб виграли у росіян у World of Tanks, знищивши танк дроном (відео)

На одному з напрямків фронту українські захисники знешкодили російський танк. "Затрьохсотити" ворожу техніку допоміг FPV-дрон.

Відео дня

Як повідомив 109 окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр "Едельвейс", ворожу техніку пошкодили бійці ударної групи.

Також читайте: Бійці 14 ОМБр на Купʼянському напрямку знищили російського снайпера (відео)

"World of Tanks - пошкодження ворожого танку засобами FPV дронів. Робота ударної групи 109 окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 ОГШБр "Едельвейс"", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, бійці Сил Спеціальних Операцій на Донеччині здійснили "зухвалий наліт" на опорний пункт окупантів та взяли полонених.

А поблизу Іловайська унаслідок атаки військового полігону полягло понад 20 окупантів. Вони були учасниками проєкту "Судний день", що передбачає навчання пілотів БПЛА.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!