Воины ударной группы 109 ОГШб выиграли у россиян у World of Tanks, уничтожив танк дроном (видео)

В одном из направлений фронта украинские защитники обезвредили российский танк. "Затрехсотить" вражескую технику помог FPV-дрон.

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Как сообщил 109-й отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр "Эдельвейс", вражескую технику повредили бойцы ударной группы.

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"World of Tanks - повреждение вражеского танка средствами FPV дронов. Работа ударной группы 109 отдельный горно-штурмовой батальон 10 ОГШБр "Эдельвейс"", – говорится в описании к видео.

Напомним, бойцы Сил Специальных Операций в Донецкой области совершили "дерзкий налет" на опорный пункт оккупантов и взяли пленных.

А вблизи Иловайска в результате атаки военного полигона пало более 20 оккупантов. Они были участниками проекта "Судный день", предусматривающего обучение пилотов БПЛА.

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