В Крыму после взрывов произошел пожар в районе аэропорта Бельбек (фото и видео)

Во временно оккупированном Крыму в среду, 31 января, раздались взрывы. Очевидцы сообщают о пожаре вблизи аэропорта Бельбек.

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На место происшествия выехали спасатели. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

По данным канала "Крымский ветер", около 16:43 прогремели мощные взрывы в Севастополе, а также Сакском районе. В частности, появились кадры дыма в небе над поселком Гвардейское Симферопольского района.

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Впоследствии взрывы прогремели еще и в Щелкино, расположенном на Керченском полуострове, а в Северной части Севастополя что-то начало гореть.

В 16:56 россияне подняли авиацию в небо, чтобы "спасти ее от ударов по аэродромам".

Напомним, бойцы Сил Специальных Операций на Донетчине совершили "дерзкий налет" на опорный пункт оккупантов и взяли пленных.

А вблизи Иловайска в результате атаки военного полигона пало более 20 оккупантов. Они были участниками проекта "Судный день", предусматривающего обучение пилотов БПЛА.

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