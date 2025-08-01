Атака росії на Київ 31 липня: кількість загиблих зросла до 28, з них - троє дітей (фото)

Кількість жертв нічної атаки на Київ 31 липня зросла до 28 осіб, серед загиблих – троє дітей. Поранення дістали 159 людей, з них 16 – діти. Рятувальники всю ніч та ранок працювали на місці зруйнованого житлового будинку у Святошинському районі, де з-під завалів дістали тіла десяти загиблих, включно з дитиною двох років.

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Про це повідомили Міністерство внутрішніх справ, речник ДСНС Олександр Хорунжий в ефірі марафону новин, начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram. Близько восьмої години ранку Хорунжий повідомив про виявлення ще одного тіла під завалами, уточнивши, що кількість загиблих сягнула 27.

Невдовзі, о 8:34, Тимур Ткаченко повідомив, що число жертв збільшилося до 28. За словами речника ДСНС, є ймовірність, що ця цифра ще зросте, оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, росія атакувала Київ дронами і ракетами.