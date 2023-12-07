Атакували дві години: Росія дронами обстріляла портову інфраструктуру інфраструктуру, загинув водій фури

Окупанти вночі 7 грудня випустили по Україні 18 дронів-камікадзе, переважне число яких атакувало Ізмаїльський район Одеської області. Сили ППО збили 15 безпілотників, однак сталися й влучання.

За даними Сил борони Півдня України, російські бойовики атакували припортову інфраструктуру Подунав'я. Зазначається, що росіяни під час атак використовували особливості ландшафту та близькість державного кордону.

Читайте також: На Херсонщині FPV-дроном знищено новітній російський ЗРК С-350 "Вітязь" (відео)

"Вночі ворог кількома хвилями ударних дронів атакував південні регіони.Спрямувавши БпЛА типу "Shahed-131/136" з тимчасово окупованого Криму через лівобережну Херсонщину, намагався оминути системи ППО, але на Миколаївщині три дрони-камікадзе були знищені. Наступною хвилею ворог атакував Одещину", – йдеться у повідомленні Сил оборони.

Унаслідок влучання дронів в припортову інфраструктуру пошкоджено складські приміщення, елеватор, вантажні автівки, виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили.

Стало відомо, що один з водіїв вантажівки загинув.

Нагадаємо, 5 грудня бійці Сил оборони України "приземлили" російський бомбардувальник Су-24М, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по Одещині.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!