Avalanche суттєво знизив комісії: як це змінює криптоспільноту?

16 грудня 2024 року блокчейн Avalanche впровадив масштабне оновлення Avalanche9000, яке докорінно змінило економічну модель мережі. Головною зміною стало суттєве зниження комісій за транзакції: базова плата за виконання смарт-контрактів на C-Chain зменшилася з 25 nAVAX до 1 nAVAX. Це означає, що операції стали дешевшими на 75%, що одразу позначилося на активності користувачів. Низькі комісії роблять платформу більш привабливою для розробників, які працюють над децентралізованими додатками та фінансовими сервісами. Це оновлення може відкрити нові можливості для залучення стартапів, які раніше не могли дозволити собі інтеграцію в блокчейн через високі витрати.

За даними Flipside та Bitquery, кількість транзакцій у мережі Avalanche після оновлення зросла на 38%, досягнувши середнього показника в 354 691 операцію на день. Таке різке зростання свідчить про значний попит на доступніші транзакції та можливості блокчейну. Дешеві операції можуть заохотити активніше використовувати Avalanche не лише для DeFi-проєктів, а й у геймінгу та NFT-платформах. Це може стати поштовхом до появи нових екосистемних ініціатив у цих напрямках.

Ще одне важливе оновлення торкнулося валідаторів. Якщо раніше для участі у верифікації мережі необхідно було внести 2000 AVAX, що створювало бар'єр для менших учасників, то тепер ця вимога замінена на гнучку щомісячну підписку від 1 до 10 AVAX. Це значно розширює коло потенційних валідаторів та сприяє децентралізації платформи. Зменшення витрат на валідаторство може стимулювати більше учасників приєднатися до підтримки мережі, що зробить її безпечнішою та стабільнішою. Крім того, це дозволяє більшій кількості ентузіастів криптопростору брати участь у захисті та розвитку блокчейну.

Ці зміни роблять Avalanche привабливішим для користувачів, трейдерів та розробників DeFi-проєктів. Зниження вартості транзакцій може збільшити кількість інтеграцій та залучити нові платформи, а спрощений доступ до валідаторства допоможе зберегти стабільність і безпеку мережі. Якщо тенденція триватиме, Avalanche може суттєво посилити свої позиції серед блокчейнів смарт-контрактів, таких як Ethereum і Solana. Важливо також відзначити, що подібні зміни можуть вплинути на загальний стан ринку, спричинивши зниження комісій і в інших блокчейнах.

У криптоспільноті багато хто розглядає Avalanche як платформу з високим потенціалом розвитку. Інвестори та користувачі очікують подальшого зниження бар’єрів для входу та покращення масштабованості, що може зробити блокчейн ще більш привабливим у 2025 році. Експерти припускають, що подібні реформи можуть спричинити нову хвилю адаптації та підвищити конкуренцію серед основних блокчейнів. Якщо Avalanche продовжить удосконалення своєї технологічної основи, він може стати ще більш привабливим для широкого спектру проєктів, включаючи фінансові сервіси та метавсесвітні рішення.

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