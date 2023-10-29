'Авдіївка — найбільша поразка': у ЗСУ назвали втрати окупантів

Під Авдіївкою Донецької області російські військові Збройні сили Російської Федерації зазнали великих втрат. З 10 жовтня ворог мін втратив близько 6500 осіб особового складу.

Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун під час телемарафону. Він зазначив, що під Авдіївкою російські військові тримають до 40 тисяч бойовиків.

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"Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка – це найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальні втрати противника на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6500 осіб", – сказав Олександр Штупун.

Він наголосив, що українські військові знищили 100 танків та 250 одиниць іншої броньованої техніки ЗС РФ на Авдіївському напрямку. Також за останню добу ЗСУ уразили 5 танків ворога, зокрема Т-90 третього покоління.

Зі слів Штупуна, російські окупанти надалі намагаються оточити місто, проте вони зменшили кількість авіаударів. Окупанти могли перекинути на інші напрямку, де йому важко, через погоду або інші причини, вважають у ЗСУ.

"Наразі ворог наносить 2-4-7 авіаударів, хоча раніше їх було за 20. Але ворог провів 51 бойове зіткнення, він не здається. Це в основному Авдіївка і Мар’їнка. Безуспішними наступальними діями були в районах Кераміка, Новокалиново, Степового, Авдіївки, Опитного і Тоненького. Там відбито понад 15 атак", — додав Олександр Штупун.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку воїни Сил Спеціальних операцій знищили російської техніки на 25 млн доларів.

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