Серпневе підвищення пенсій: які категорії пенсіонерів отримають надбавку

Пенсії в Україні можуть збільшуватися не лише через індексацію, але й завдяки додатковим виплатам. У серпні частина пенсіонерів автоматично отримає надбавку.

Команда UAportal розповідає, що у серпні деякі пенсіонери отримають додаткові виплати за віком. Ця надбавка призначена для громадян, які досягли 70 років.

На сьогоднішній день розмір цієї надбавки такий:

Пенсіонери віком від 70 до 74 років включно можуть отримати додатково 300 гривень.

Громадяни віком від 75 до 79 років включно отримають надбавку 456 гривень.

Особи старше 80 років матимуть доплату у розмірі 570 гривень.

Зверніть увагу! Доплата за віком надається лише за умови, що загальна щомісячна пенсійна виплата пенсіонера не перевищує 10 340,35 гривні. Надбавка за віком нараховується автоматично, тобто звертатися за її отриманням окремо не потрібно. Доплата надається або збільшується у місяць, коли пенсіонер досягає відповідного віку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи може пенсія бути меншою за 3000 грн.

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