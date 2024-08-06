Августовское повышение пенсий: какие категории пенсионеров получат прибавку

Пенсии в Украине могут увеличиваться не только из-за индексации, но и благодаря дополнительным выплатам. В августе часть пенсионеров автоматически получит прибавку.

Команда UAportal рассказывает, что в августе некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты по возрасту. Эта надбавка предназначена для граждан, достигших 70 лет.

На сегодняшний день размер этой надбавки таков:

Пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить дополнительно 300 гривен.

Граждане от 75 до 79 лет включительно получат надбавку 456 гривен.

Лица старше 80 лет будут иметь доплату в размере 570 гривен.

Обратите внимание! Доплата по возрасту предоставляется только при условии, что общая ежемесячная выплата пенсионера не превышает 10 340,35 гривны. Прибавка по возрасту начисляется автоматически, то есть обращаться за ее получением не требуется отдельно. Доплата предоставляется или увеличивается в месяц, когда пенсионер достигает соответствующего возраста.

Напомним, ранее мы рассказывали, может ли пенсия быть меньше 3000 грн.

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