Авокадо можна зробити стиглим всього за дві хвилини: неочікуваний лайфхак

Авокадо стане чудовим доповненням до будь-якого салату, бутерброда, тосту чи смузі. Стиглий авокадо кремовий і смачний, тоді як незрілий авокадо гіркуватий або без смаку.

Якщо вам потрібно, щоб ваш авокадо був дозрілим, можна скористатися лайфхаком, який займає всього декілька хвилин. Про це повідомляє Express.co.uk.

Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку та загорніть кожну половинку в поліетиленову плівку, придатну для мікрохвильової печі. Розігрійте на високій потужності протягом двох хвилин.

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Дайте авокадо охолонути, доки його не буде легко дістати. Потім опустіть загорнуті половинки під холодну воду.

Розгорніть і використовуйте як зазвичай, нарізаючи на бутерброди чи салати або використовуючи для гуакамоле та інших соусів.

Однак ця порада, на жаль, не працює для твердого авокадо. Їм потрібен додатковий час для дозрівання.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко розм‘якшити авокадо.

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