Як успішно виростити дерево авокадо з кісточки: зможе навіть дитина

Вирощування власного деревця авокадо з насіння – це не тільки цікаве та корисне заняття, але й чудовий спосіб зацікавити дітей рослинами. Авокадо – це смачні та поживні фрукти, які є символом літа.

Коли нарізатимете авокадо для салату, подумайте про те, щоб зберегти кісточки для вирощування власних дерев авокадо.

Вийміть та очистіть кісточку

Почніть з обережного видалення кісточки з авокадо. Потім ретельно вимийте кісточку, щоб видалити залишки фрукта. Замочіть її у воді на кілька хвилин, щоб легше було вичистити шкірку на ній.

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Визначте верхню та нижню частини

Кісточки авокадо можуть бути трохи довгастими або майже ідеально сферичними. Однак у всіх є верхівка (з якої ростиме росток) і дно (де розвиватимуться коріння). Трохи загострений кінець це верх, а плоский кінець це дно.

Проколювання трьома зубочистками

Візьміть три зубочистки та вставте їх під невеликим кутом вниз у кісточку авокадо. Розмістіть їх по всьому периметру. Ці зубочистки будуть служити підмостками, які дозволять вам поставити нижню половину кісточки у воду.

Переконайтеся, що зубочистки закріплені, щоб забезпечити стабільність. За потреби можна придбати набори для вирощування та спеціальні скляні чи банкові кришки, щоб полегшити цей процес.

Помістіть у воду і чекайте на проростання

Покладіть кісточку авокадо в склянку або банку, переконавшись, що нижня половина занурена у воду, а верхня залишається на повітрі. Важливо підтримувати постійний рівень води, тому перевіряйте та доливайте за потребою.

Проростання може зайняти від двох до чотирьох тижнів, але часті випадки, коли він триває до восьми тижнів. Наберіться терпіння і слідкуйте за наступним процесом:

Верхня частина ямки висохне і утворює тріщину, внаслідок чого зовнішня коричнева оболонка кісточки відшарується.

Тріщина простягнеться до дна ямки, дозволяючи з'явитися крихітному стрижневому корінцю.

Стрижневий корінець продовжуватиме рости, потенційно розгалужуючись, і зрештою з верхньої частини ямки з'явиться невеликий паросток.

Переконайтеся, що корінь завжди залишається зануреним у воду, щоб запобігти пересиханню, оскільки це може бути шкідливим для виживання рослини.

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Висаджування в ґрунт

Коли паросток досягне висоти близько 15 см, обріжте його до 8 см. Ця обрізка стимулює нове зростання. Коли паросток знову досягне 15 см, настав час висадити його в горщик.

Виберіть багатий гумусовий ґрунт і використовуйте горщик діаметром 25 см, залишаючи верхню половину кісточки відкритою. Поставте рослину на сонячне підвіконня, оскільки авокадо краще розвивається на сонячному світлі.

Полив та догляд

Забезпечте частий полив, щоб підтримувати ґрунт постійно вологим, але уникайте його перенасичення. Дерева авокадо воліють добре дреновані ґрунти, тому забезпечте належний дренаж у горщику.

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