Блогер назвала четыре уловки, которые помогут вырастить красивые гортензии
Несмотря на то, что гортензии достаточно впечатляющий цветок, это растение также известно сложным уходом. Садоводам стоит приложить немало усилий, чтобы гортензии не увядали, особенно в горшках.
Блоггер Келли Рабон поделилась секретами по легкому сохранению гортензий живыми. Она опубликовала видео в TikTok.
В своем первом совете Келли подчеркнула, что важно знать, где разместить гортензии, поскольку это растение не будет процветать на солнце. Гортензии любят теплое утреннее солнце и не любят попадать под прямое тепло жаркого дневного солнца.
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Лучше всего расположить гортензии на северной или южной стороне дома в тени забора или здания, чтобы цветы могли получать солнечный свет в первые часы. Избегайте садить их непосредственно под деревьями, поскольку это может привести к тому, что корни деревьев и цветов будут конкурировать за воду и другие питательные вещества.
Келли также объяснила, что лучше поливать гортензии один или два раза в день. Полив гортензий утром поможет им не увянуть на летнем солнце, а убедившись, что они находятся в качественной почве, можно предотвратить заболочение этих растений.
Блоггер добавила, что важно добавлять немного удобрений в воду раз в неделю. Но главный секрет заключается в сбрызгивании цветов каждый день.
Гортензии впитывают воду через лепестки, и пока они впитывают воду снизу своих корней, гораздо эффективнее освежить их, полив их с помощью пульверизатора.
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