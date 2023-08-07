Как успешно вырастить дерево авокадо из косточки: сможет даже ребенок

Выращивание собственного деревца авокадо из семян – это не только интересное и полезное занятие, но и отличный способ заинтересовать детей растениями. Авокадо – это вкусные и питательные фрукты, которые являются символом лета.

Когда будете нарезать авокадо для салата, подумайте о том, чтобы сохранить косточки для выращивания собственных деревьев авокадо.

Выньте и очистите косточку

Начните с осторожного удаления косточки с авокадо. Затем тщательно вымойте косточку, чтобы удалить остатки фрукта. Замочите её в воде на несколько минут, чтобы легче было вычистить кожуру на ней.

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Определите верхнюю и нижнюю части

Косточки авокадо могут быть слегка продолговатыми или почти идеально сферическими. Однако у всех есть верхушка (из которой будет расти росток) и дно (где будут развиваться корни). Немного заостренный конец – это верх, а плоский конец – это дно.

Прокалывание тремя зубочистками

Возьмите три зубочистки и вставьте их под небольшим углом вниз в косточку авокадо. Разместите их равномерно по всему периметру. Эти зубочистки будут служить подмостками, которые позволят вам поставить нижнюю половину косточки в воду.

Убедитесь, что зубочистки крепко закреплены, чтобы обеспечить стабильность. При необходимости можно приобрести наборы для выращивания и специальные стеклянные или баночные крышки, чтобы облегчить этот процесс.

Поместите в воду и ждите прорастания

Положите косточку авокадо в стакан или банку, убедившись, что нижняя половина погружена в воду, а верхняя остается на воздухе. Важно поддерживать постоянный уровень воды, поэтому проверяйте и доливайте по необходимости.

Прорастание может занять от двух до четырех недель, но нередки случаи, когда он длится до восьми недель. Наберитесь терпения и следите за следующим процессом:

Верхняя часть ямки высохнет и образует трещину, в результате чего наружная коричневая оболочка косточки отслоится.

Трещина протянется до дна ямки, позволяя появиться крохотному стержневому корешку.

Стержневой корешок будет продолжать расти, потенциально разветвляясь, и в конце концов из верхней части ямки появится небольшой росток.

Убедитесь, что корень всегда остается погруженным в воду, чтобы предотвратить пересыхание, поскольку это может быть вредным для выживания растения.

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Высадка в грунт

Когда росток достигнет высоты около 15 см, обрежьте его до 8 см. Эта обрезка стимулирует новый рост. Когда росток снова достигнет 15 см, пора высадить его в горшок.

Выберите богатую гумусовую почву и используйте горшок диаметром 25 см, оставляя верхнюю половину косточки открытой. Поставьте растение на солнечный подоконник, так как авокадо лучше развивается на солнечном свете.

Полив и уход

Обеспечьте частый полив, чтобы поддерживать почву постоянно влажной, но избегайте ее перенасыщения. Деревья авокадо предпочитают хорошо дренированные почвы, поэтому обеспечьте надлежащий дренаж в горшке.

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