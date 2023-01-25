ССО Азов показали роботу по окупантах з артилерійського розрахунку - вражаюче відео

Українські захисники тримають оборону та працюють у надзвичайно небезпечних умовах. В одній з найгарячіших точок – Бахмуті – відпрацьовано по скупченню ворогів.

Про це йдеться в Telegram-каналі "ССО Азов". Для знищення ворога використали гаубицю.

"Артилерійські розрахунки, вихід на позицію та оперативна вогнева робота із гаубиці. На відео азовські артилеристи відпрацьовують по ворожих цілях у Бахмуті", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у Білому домі прогнозують, що президент рф володимир путін накаже окупантам повторити наступ на Україну найближчими тижнями. За словами представника адміністрації президента США, це може трапитися за умови покращення погоди.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, росія знову готує наступ. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

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