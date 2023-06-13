Бабусин рецепт: як зварити варення з ружі

Перший місяць літа найкращий період для збору пелюсток з ружі – троянд, які ще називають "дамаськими", або "чайними". Вони бувають рожевих та яскраво малинових кольорів.

Варення з пелюсток троянд не лише запашне та смачне, а й доволі корисне. Пелюстки троянд містять антиоксиданти, такі як вітамін С і флавоноїди, які можуть допомогти захистити організм від вільних радикалів. Аромат троянд може мати позитивний вплив на настрій та емоційний стан.

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Деякі компоненти трояндових пелюсток можуть мати заспокійливий та зволожуючий ефект для шкіри. Вживання варення з пелюсток троянд може допомогти покращити зовнішній вигляд шкіри та зменшити запалення.

Пелюстки троянд містять певні вітаміни і мінерали, такі як вітамін С, вітамін А і кальцій. Вони можуть сприяти загальному зміцненню і підтримці здоров'я організму.

Варення з пелюсток троянд готувати дуже просто. Пропонуємо вам скористатися "бабусиним рецептом", за яким таке варення готували наші мами.

Вам знадобиться на літрову банку:

Інгредієнти:

Пелюстки троянд - приблизно 500 грамів. Попередньо промийте їх та висушіть.

Цукор - 100 грамів

Лимонний сік - 2 столові ложки

Вода - 150 мл

Як готувати:

У великій каструлі поєднайте пелюстки троянд, цукор і лимонний сік. Додайте воду і добре перемішайте.

Розігрійте змішану масу на середньому вогні, доки цукор повністю не розчиниться. Потім знизьте вогонь до мінімуму і готуйте ще 15-20 хвилин, помішуючи час від часу.

Після 15-20 хвилин варіння, перевірте консистенцію варення. Якщо воно має густу консистенцію, візьміть невелику кількість варення, викладіть на блюдце та залиште на хвилину. Якщо воно не розтікається, то вже зварилося. Якщо воно занадто рідке, готуйте ще кілька хвилин.

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Вилийте гаряче варення в ретельно вимиту та стерилізовану літрову банку. Закрийте кришкою та переверніть банку догори дригом на кілька хвилин, щоб створити вакуум.

Потім поверніть банку в правильне положення і дайте варенню повністю охолонути. Зберігайте його в холодильнику, де воно зможе зберегти свій смак та свіжість протягом тривалого часу.

Тепер у вас є готове варення з пелюсток троянд, яке ви можете насолоджуватися самостійно або використовувати для приготування різноманітних солодких страв і десертів. Насолоджуйтесь його унікальним ароматом і смаком!

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