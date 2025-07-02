Банки можуть залишитись порожніми: чи дозволять ціни й врожай консервувати огірки у 2025 році

У липні в Україні традиційно розпочинається сезон заготівлі огірків на зиму – саме в цей час зазвичай спостерігається найнижча ціна на продукт. Проте цьогоріч вартість огірків залишається відносно високою.

Як пояснив в коментарі для РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, у червні ціни на огірки дещо знизились через зростання пропозиції. Однак мова йде переважно про тепличну продукцію, яка рідко використовується для консервації.

"Зараз оптові ціни коливаються в межах 25–35 гривень за кілограм. Це майже відповідає показникам минулого року. Основну частку на ринку наразі формують тепличні комбінати, які збільшили обсяги постачання", – зауважив експерт.

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Що ж до огірків, вирощених у відкритому ґрунті та призначених для консервації, то, за словами Максима Гопка, їхня кількість на ринку незабаром зросте.

"Оптова ціна таких огірків буде коливатися в межах 30–45 грн за кілограм, тоді як у роздрібних магазинах вона сягатиме від 50 до 70 грн за кілограм", – прогнозує експерт.

Раніше ми розповідали, що в Україні очікується здешевшання ряду продуктів.

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