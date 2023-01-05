Банти, рукавички та міні: трендові весільні сукні 2023 року (фото)

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Які весільні та вінчальні сукні будуть доречними у 2023 році пише модне видання Vogue. Про які дизайнерські модні тенденції йдеться, читайте далі у матеріалі.

Зверніть увагу на сукні з відкритими плечима та оперними рукавичками. Цей стиль навіяний ретро-модою Голівуду.

Цей модний аксесуар часів Монро тепер перейшов у сучасний світ.

Найкраще будуть пасувати атласні, шовкові, напівпрозорі та блискучі довгі рукавички.

Придивіться до колекцій суконь з відкритими плечима від MoniqueLhuillier, LiliHod, Scorcesa та HalfpennyLondon, щоб надихнутися на створення модних образів.

Друга тенденція на весіллях цього року - це прозорість.

Модні сукні в такому стилі можна підгледіти у дизайнера GaliaLahav, JulieVino та PrinaTornari.

Ніжні та невагомі напівпрозорі сукні стануть чудовим вибором для модниць цього року.

Інша тенденція у моді весільних суконь - це банти.

Дизайнері пропонують як великі аксесуари, так і маленькі елементи, що додають романтичності цій святковій події.

Цей ніжний елемент вже використали у сукнях ElisSaab та Viktor & Rolf.

Драматична сукня-кейп. Це модний варіант вуалі, що дозволить модниці виділитися на фоні використання традиційної фати.

Цю тенденцію підхопили дизайнери ReemAcra, JulieVino.

Цікава деталь прикриває руки та додає загадковості і яскравого ефекту для образу нареченої.

Також дизайнери не забули про міні на весілля.

Ця тенденція вперше з'явилася кілька сезонів тому, а цього року остаточно утвердилася серед колекції модних дизайнерів.

Такі сексуальні сукні пропонують такі бренди, як HalfpennyLondon, KaviarGauche та PronoviasbyVeraWang.

В них також не забувають про модні тенденції, як банти, а також невагомість тканини.

Раніше UAportal писав, які модні тенденції перейдуть з минулого року в 2023 рік. Які речі залишаться актуальними цього року, читайте в нашому матеріалі.

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