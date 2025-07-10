Базова соцдопомога для українців: хто має право на виплату та яку суму можна отримати

Протягом наступних двох років в Україні реалізовуватиметься пілотний проєкт Міністерства соціальної політики, який передбачає введення базової соціальної допомоги. Вона повинна замінити кілька існуючих видів соціальних виплат.

Згідно з проєктом, українці, чий місячний дохід не перевищує 4 500 гривень, матимуть право на отримання доплат від державного бюджету. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на постанову уряду № 371.

В постанові вказано, що подати заявку на отримання допомоги українці з невисокими доходами зможуть у два етапи.

З 1 липня до участі в програмі зможуть долучитися особи, які отримують:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме.

З 1 жовтня до вказаних категорій можуть приєднатися інші громадяни, які відповідають вимогам та критеріям проєкту.

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Право на отримання базового доходу матимуть:

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

біженці або ті, хто потребує додаткового захисту.

Слід зазначити, що базову соціальну допомогу не зможуть отримати особи, що перебувають на тимчасово окупованих територіях без визначеної дати завершення окупації, а також українці, які проживають за межами країни.

Як призначатиметься базова допомога

Базову соціальну допомогу надаватимуть на сім'ю, і отримати її зможе один з її членів, який буде уповноваженим представником. Виплати здійснюватимуться на 6 місяців, з можливістю автоматичного продовження.

До складу сім'ї входять:

чоловіка та дружину;

дітей до 18 років та студентів до 23 років;

дітей, яким виповнилося 18 років, проте вони мають інвалідність і чи ІІ групи;

непрацездатних батьків, які проживають з родиною;

осіб, які доглядають людей з інвалідністю чи людей віком від 80 років і старше;

чоловіка та жінку, які мають спільних дітей, однак не одружені.

Водночас до складу сім'ї не включають:

тих, хто перебуває на повному державному утриманні;

знаходиться за кордоном чи у полоні;

зниклі безвісти за особливих обставин.

Заяву на отримання базової соціальної допомоги можна подати безпосередньо в сервісному центрі Пенсійного фонду або через мобільний додаток "Дія".

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Яка сума базової допомоги

Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між мінімальним базовим рівнем доходу та загальними доходами родини.

Базовий рівень доходу становитиме 4 500 гривень на кожну особу. Для представника сім'ї допомога буде складати 100%, а для решти членів родини – 70%. Для осіб з інвалідністю допомога також буде 100%. Особи, які не мають права на пенсію, зможуть отримувати допомогу залежно від наявного трудового стажу.

Допомога не буде призначена в таких ситуаціях:

якщо працездатні люди віком від 18 до 60 років не навчалися, ніколи не мали роботи або не намагалися її знайти понад 3 місяці;

якщо родина придбала нерухомість, валюту або зробила інші покупки на суму понад 100 000 гривень протягом року;

якщо сім'я має понад 100 000 гривень на рахунку або в облігаціях;

якщо родина має другу квартиру, будинок, автівку молодшу 15 років (однак є винятки).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що держава запровадила нову базову соціальну допомогу.

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