Бех-Романчук похвалилася підтягнутими сідницями у чорному купальнику та помріяла про минуле (фото)

Українська атлетка Марина Бех-Романчук знову втішила шанувальників фотографіями в купальнику. На них стрибунка в довжину показала свої оксамитові форми, стоячи на краю парапету біля води.

Фотографіями спортсменка поділилася в акаунті Instagram, зібравши багато компліментів від своїх шанувальників. Вони захоплювалися її формами та називали її фігуру ідеальною.

У коментарях вони додавали, що фотографії легкоатлетки – шедевр.

Що відомо про Бех-Романчук

Це українська легкоатлетка, яка народилася 18 липня 1995 року в Морозові Хмельницької області.

Вона виступає у стрибках у довжину та потрійному стрибку.

Чемпіонка Європи 2022 року по потрійному стрибку, чемпіонка Європи у приміщенні 2021 року зі стрибка у довжину, призер чемпіонату світу 2019 року зі стрибка у довжину, багаторазова чемпіонка України.

Одружена з українським плавцем Михайлом Романчуком.

Раніше спортсменка похвалилася фотографіями в іншому купальнику. Тваринний принт на ньому та спокусливі форми стрибунки в довжину вразив шанувальників.

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