'Білі Вовки' показали ефективне знищення опорних пунктів росіян та їхньої воєнної техніки (відео)

Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України, що воюють у підрозділі "Білий вовк" лише у квітні цього року знищили 21 ворожу ціль. Кадрами своєї роботи вони поділилися у соцмережах.

Зокрема, спецпризначенці ліквідували чотири танки російських бойовиків, серед яких Т-90 і Т-72. Також було знищено до десятка бойових машин піхоти російської армії та їхній БТР.

Читайте також: Бійці ССО показали вуличні бої з окупантами за Бахмут (відео)

"Білі вовки" також ліквідували три опорні пункти ворога. Разом з тим знищено й інший військовий транспорт російських інтервентів: багатоцільовий плаваючий бронетранспортер, легкий броньований багатоцільовий транспортер-тягач (МТБЛ, або мотолига), вантажівка "Урал".

"Працюємо далі до повної Перемоги", – додали наші воїни.

Нагадаємо, раніше українські військові ефектно знищили ворожу БМП на Бахмутському напрямку. Ліквідацією військової техніки ворога займалися бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади та бійці 45-ї окремої артилерійської бригади.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!