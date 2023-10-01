Безпілотник Bayraktar вперше атакував міжнародний аеропорт в Сочі (відео та фото)

Мешканці Адлерського району Краснодарського краю на росії повідомили про атаку безпілотника. Зазначалося, що 1 жовтня на Кубані працювало ППО.

Як повідомили місцеві мешканці у соцмережах, "гучні хлопки" та невеликий стовп диму були помічені поблизу міжнародного аеропорту в Сочі.

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"На місці працюють правоохоронці. Усі рейси в аеропорту припинено, літаки перенаправляють на інший аеродром", – йдеться у повідомленні.

Перед цим мешканці Сочі опублікували фото та відео безпілотника, що пролітав над містом.

російське Міноборони повідомило, що система ППО знищила дрон у небі над Краснодарським краєм уранці 1 жовтня. Атаку припинили о 8:00.

У прес-службі сочинського аеропорту розповіли про введення тимчасового обмеження польотів з метою безпеки. Шість рейсів було перенаправлено на запасні аеродроми.

Тим часом російські пабліки повідомили, що "ЗСУ вперше атакували Краснодарський край турецьким БПЛА Bayraktar".

У деяких соцмережах пишуть, що це був БПЛА Mugin-3 – літак з функцією вертикального зльоту та посадки (VTOL), який може парити, знімати та приземлятися вертикально.

Нагадаємо, 29 вересня росіяни поскаржилися на атаку дронів на підстанцію в Курській області.

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