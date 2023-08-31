Безпілотники атакували Брянськ та Москву: фото та відео

Вночі та зранку 31 серпня вибухи лунали у російському Брянську та в Москві. Місцеві мешканці повідомляють, що в містах працювала ППО.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотника та успішну роботу сил ППО. За його словами, дрон збили на підльоті до російської столиці.

"Сьогодні силами ППО у Воскресенському районі знищено безпілотник, який летів у напрямку до Москви. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", – написав він у Телеграм-каналі.

російські пабліки повідомляють, що московські аеропорти Домодєдово і Внуково не працюють, введено режим "Ковьор".

Зокрема, затримано понад 60 рейсів на виліт і приліт.

Про вибухи під ранок писали й мешканці Брянську, зазначається, що після вибухів спалахнула пожежа у районі телецентру.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що у Брянську збили два безпілотники. "Силами ППО Міністерства оборони РФ було припинено атаку українських терористів. Над Брянським районом збиті два безпілотні літальні апарати літакового типу",— написав він в телеграм-каналі.

Мешканці Брянська у соцмережах повідомляють, що атака дронів триває:

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня безпілотники атакували одразу сім областей росії.

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