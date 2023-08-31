Беспилотники атаковали Брянск и Москву: фото и видео

Ночью и утром 31 августа взрывы раздавались в российском Брянске и Москве. Местные жители сообщают, что в городах работала ПВО.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотника и успешной работе сил ПВО. По его словам, дрон сбили на подлете в российскую столицу.

Видео дня

"Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший в направлении Москвы. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", — написал он в Телеграм-канале.

российские паблики сообщают, что московские аэропорты Домодедово и Внуково не работают, введен режим "Ковер".

В частности, задержано более 60 рейсов на вылет и прилет.

О взрывах под утро писали и жители Брянска, отмечается, что после взрывов вспыхнул пожар в районе телецентра.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Брянске сбили два беспилотника. "Силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — написал он в телеграм-канале.

Жители Брянска в соцсетях сообщают, что атака дронов продолжается:

Напомним, в ночь на 30 августа беспилотники атаковали сразу семь областей россии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!